104 dükkanın elektriği kesildi, belediye yıkıma başladı

İzmir'in AKP'li Bergama Belediyesi yönetimi, millet bahçesi yapılacağı gerekçesiyle 14 Eylül Stadı çevresindeki 104 dükkanı yıkma kararı aldı. Ancak, 86 esnaf ve yaklaşık 300 çalışan "açlığa mahkum edilmek istemiyoruz" diyerek kararı yargıya taşıdı. Belediyenin yıkım kararına yönelik, İzmir 2. ve 5. idare mahkemelerinden 3 ayrı yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Geçen hafta zabıta ekibini esnafa yollayıp dükkanları boşaltmaları yönünde sözlü tebligat yaptıran, aksi halde su ve elektriğin kesileceği uyarısında bulunan AKP'li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu bugün harekete geçti.

ANKA'dan Oben Ulu'nun haberine göre, stadyum esnafı bu sabah güne AKP’li Koştu’nun saat 09.30'da cep telefonlarına gönderdiği “hayırlı cumalar” mesajıyla başladı ancak kısa süre sonra 104 dükkanın elektriği ana trafodan kesildi. Herhangi bir uyarı ve bilgilendirme yapılmadığı söylenirken Gediz Elektrik A.Ş.'nin belediyenin başvurusu üzerine elektriği kestiği belirtildi. Bergama Belediyesi ekipleri stat çevresindeki boş 4 dükkanı iş makineleriyle yıktı.

AKP'li belediye yönetimine tepki gösteren esnaf toplanarak Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'ya gitti ancak sorun yine çözülemedi. Kaymakam Kaşıkçı'nın, belediye ve şehircilik bakanlığının yetkili olduğunu belirttiği öne sürüldü.

Esnaftan suç duyurusu

Esnaf daha sonra avukatlarıyla Bergama Adliyesi'ne giderek "elektrik kesme işleminin hukuka aykırı olduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.