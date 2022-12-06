Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları kasımda yıllık yüzde 84,9 arttı. Enflasyonun olduğu bir ortamda bugünkü 100 lira ile 1 yıl sonraki 100 liraya alınabilecek aynı malın miktarında da ciddi değişim yaşanıyor.

100 TL'nin alım gücü 8,5 TL'ye geriledi

Halkın yaşadığı hayat pahalılığını, enflasyonun yıkıcı etkisini gözler önüne seren ‘paranın zaman değeri' TL'nin son 9 yılda adeta pula dönüştüğünü ortaya koydu.

Ekonomist Murat Kubilay sosyal medya üzerinden 100 TL'nin bugünkü değerini yıllık ve aylık enflasyonlara göre şöyle açıkladı:

"1 aylık enflasyon: Yüzde 2.88

12 aylık enflasyon: Yüzde 84.39

20 yıllık enflasyon: Yüzde 1074.21

1 Ocak 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri: 8.5 TL"