100 bin kişi kurala uymadı: Cezalar yolda

Otomobilde gözler sıfır otomobiller için ÖTV matrah düzenlemesine çevrilirken, ikinci el araç piyasası da takibe alındı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı, yönetmeliği yayımladı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi incelemesine başladı. Bir takvim yılı içerisinde, vekalet ile satış yapanlar da dahil, 3'ten fazla araç satanlar incelendi.

Yapılan incelemede 100 bin kişinin kurala uymadığı belirlendi.

Yetki belgesi olmayan ve bir takvim yılı içerisinde 3’ten fazla araç satan kişilere, tebligatlar gönderiliyor.