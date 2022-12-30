10 yıldır tamamlanmayan Ankara-İzmir hızlı tren projesinde 2,1 milyar avroluk ihale

Temeli 2013 yılında atılan ve “1080 günde tamamlanacak” denilmesine karşın hâlâ tamamlanamayan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında gerçekleştirilen bir ihalenin daha ayrıntıları ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 6 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği, “Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Yapımı” ihalesinin sonuç ilanı 22 Aralık 2022 tarihinde yayımlanandı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara-İzmir YHT Projesi’ne yönelik ihalenin onayını 24 Eylül 2020’de aldı. İhale onay tarihinden 12 gün sonra, “İstisna” kapsamında gerçekleştirilen ihale 6 Ekim 2020 tarihinde düzenlendi. İhaledeki geçerli teklif sayısının dört olduğu bildirildi.

Sonuç iki yıl sonra açıklandı

İhale kapsamında sözleşme de 23 Kasım 2020’de imzalandı. Sözleşme imzalanan kuruluşun, “Ankara-İzmir YHT Yapım İşi Ortaklığı” olduğu belirtildi. Bakanlığın, 20 milyar 694 milyon 238 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihalenin sözleşme bedeli 2 milyar 162 milyon 600 bin avro oldu. Kasım 2020 tarihli ihalenin sonuç ilanı ise ihale gününden iki yıl sonra açıklandı. İhalenin döviz üzerinden imzalandığını ortaya koyan 22 Kasım 2022 tarihli sonuç ilanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “Demiryolları projeleri TL ile yapılıyor” açıklamasını da yalanladı.

Ankara-İzmir Demiryolu Hattı, aradan geçen 10 yıla karşın bitirilemedi. Projenin, başlangıçta 4,3 milyar TL olarak açıklanan maliyeti, 47,1 milyar TL’ye ulaştı.