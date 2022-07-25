10 yıl önce verilen ifadelerde dikkat çeken detaylar: SBK’ya aracı olan MİT yöneticileri mi var?

Türkiye'de adı ilk olarak ülkücü mafya deri Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelen, şimdilerdeyse ABD'de 'kara para aklama', 'yasadışı para transferi' ve 'yargıya müdahale' suçlamalarıyla yargılanan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili dikkati çeken bir detay ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinde geçtiğimiz hafta yayınlanan yazısında Korkmaz'ın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasının detaylarını aktaran, iş adamının 5 yıl 10 ay hapis cezası aldığı dosyada hükmün, dolandırıcılık ve sahtecilikten kurulduğunu belirten Terkoğlu, "Mahkeme, Uzuner’in SBK’yi devreye soktuğunu söylüyor. Peki SBK, Uzuner ile nasıl tanıştı?" sorusunu yöneltti; ardından yanıtları paylaştı:

SBK’nin 25 Aralık 2012’deki mahkeme ifadesinde yazıyor:

'Ahmet Uzuner ile öncesinden tanışıklığım yok. Ankara’dan tanıdığım X vasıtası ile, kendisi MİT Müsteşarlığı’nda müsteşar yardımcısıdır, tanıştım.'

SBK, MİT yöneticisinin adını açıkça söylemiş. Ben ise gizledim. Zira MİT personelinin kimliğini ifşa etmek suç.

Doğru mu söylüyor? Yani dolandırıcılıktan hüküm giyen SBK’ye aracı olan MİT yöneticileri mi var? Yoksa SBK, MİT’in adını mı kullanıyor?

MİT yöneticisi ile yemek

Yanıtlarını ararken başka bir belgeye rastladım. Dava sanıklarından Seran K’nin, 10 Ağustos 2011’de, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nda verdiği ifadeden söz ediyorum. Seran K., sanık olmanın dışında, dosyanın adeta itirafçısı. F.T’nin işyerine sahte senetle icraya gittikten sonra olanları savcıya şöyle anlatmış:

'Haciz işlemi bittikten sonra Beşevler’de bulunan Atlı Spor Kulübü’ne gittim. Haciz sonrası SBK ile orada görüşecektik. O esnada Atlı Spor Kulübü’nün önünde, MİT’te üst düzey yönetici olduğunu bildiğim X’in otomobilini de gördüm. Arabanın plakasını ve modelini şu an hatırlayamıyorum. Ancak aracın başında X’in koruması da vardı. Ben, Atlı Spor Kulübü’nün restoran bölümüne geçtiğimde, SBK’nin X ile hararetli ve samimi bir şekilde konuştuklarını gördüm. Yanlarına gitmek isterken SBK el işaretiyle uzaklaşmamı isteyince oradan ayrıldım.'

Tutanakta yine X’in ismi açıkça yazıyor. Ben gizledim. Seran K., sözlerinin ciddiyetinin farkında ki ifadesini şöyle bitirmiş:

'Anlattığım ayrıntıların can güvenliğim açısından gizli tutulmasını istiyorum.' (...)"