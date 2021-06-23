10 milyon avroyu 'komik' buldu: Bu lağım bir gün patlarsa… Daha hiçbir şey bilmiyorsunuz

AKP destekçisi isimlerden Fatih Tezcan, yaptığı yayında ilginç imalarda bulundu, ortaya çıkan iddiaların buzdağının görünen yüzü olduğunu söyledi.

“Evvela Tayyip Erdoğan'ı savunanlar var ya, onlara bir operasyon yapılacak. Şimdi Veyis Ateş, SBK ile görüşmüş de para istemiş. Ya siz deli misiniz? Buzdağının görünen kısmı konuşuluyor şu an. Ben merak ediyorum bundan 6 ay sonra neler konuşulacak. Veyis Ateş istedi mi istemedi mi, bilmem. Bildiğim bir şey var, rakamlar çok komik. 10 milyon falan..." diyen Tezcan, "Ben niye kaçtım sanıyorsunuz, niye sizden para dileniyorum zannediyorsunuz. Ben yukarıda boran koptuğunu gördüm, fırtına koptuğunu gördüm, dedim ki tam siper yat. Çünkü bu kadar lağım bir gün patlarsa… Siz daha hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sedat Peker konuşuyor ya hiçbir şey konuşmadı. Bugün ayın 22’si bunu tutun. Fatih Tezcan demişti diyeceksiniz. Ben hiçbir şey patlatmam" ifadesini kullandı.

'Enayi...'

Tezcan yaptığı yayında “Devletin içerisinde birileri Fatih Tezcan’ı ortadan kaldıracağız diye karar almışlar” diyerek bir süre olmayacağını söylerken, Twitter kapak fotoğrafını "enayi" olarak değiştirdi.