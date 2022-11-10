10 Kasım'da tepki çeken görüntü

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasına 10 Kasım kapsamında asılan Atatürk posterinin ters asılması sosyal medyada tepki çekti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tepkiler sonrası konu hakkında, "Görevli personel tarafından Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asılması esnasında posterin ters olarak asıldığı fark edilerek hemen gerekli düzeltme yapılmıştır. Görevli personelin bir anlık hatası ile ortaya çıkan bu durum bina dışından bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır... Olayda ihmal ve kusuru olan görevli personellere yönelik gerekli inceleme ve soruşturma derhal başlatılmış olup olayda ihmali bulunanlar görevden el çektirilmiştir" açıklamasında bulundu.