10 gün önce gözaltına alınan Funda Buyruk serbest bırakıldı

Adana’da merkezli 27 Haziran’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ile HDP Adana il eş başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya’nın da bulunduğu 33 kişi serbest bırakıldı Mehmet Saruhan, İlyas Arzu, Ayşe Irmak ve Murat Gürbüz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Haziran'da Adana, Mardin, Mersin, Van ve Diyarbakır'da HDP Adana il eş başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk’un da aralarında bulundu 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Mehmet Saruhan, İlyas Arzu, Ayşe Irmak ve Murat Gürbüz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aralarında Funda Buyruk’un da bulunduğu 27 kişi yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere, 6 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.