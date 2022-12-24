10 gün önce Erdoğan başdanışmanı olarak atamıştı: YÖK üyesi oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

14 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atanan eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü bugün yayınlanan kararla YÖK üyesi olarak görevlendirildi.

Prof. Hülagü, sosyal medya hesabından "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle bugün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevi yanında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliği görevine atanmış bulunmaktayım. Düsturumuz halka hizmet, Hak’ka hizmettir. Rabbim utandırmasın. Amin" mesajını paylaştı.

Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandığında da yine sosyal medyada, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle bugün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Aziz Milletimizin emrinde 7/24 çalışmak büyük onurdur, bu imkânı sağlayan Rabbime şükürler olsun. Allah utandırmasın. Amin” açıklamasını yapmıştı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı ve Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu da YÖK üyesi olarak görevlendirildi. (ANKA)