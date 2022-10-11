10 Ekim'de kaybettiği babası için mezarı başında yaptığı konuşma sonrası gözaltına alındı

10 Ekim Katliamı'nda yaşamını Osman Turan Bozacı, Rize’nin Pazar ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Anmada, Bozacı’nın oğlu Çağlayan Bozacı da bir konuşma yaptı.

Çağlayan Bozacı, burada yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı. (ANKA)

