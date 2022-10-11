10 Ekim Katliamı'nda yaşamını Osman Turan Bozacı, Rize’nin Pazar ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Anmada, Bozacı’nın oğlu Çağlayan Bozacı da bir konuşma yaptı.
Çağlayan Bozacı, burada yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı. (ANKA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
10 Ekim'de kaybettiği babası için mezarı başında yaptığı konuşma sonrası gözaltına alındı
10 Ekim Katliamı'nda yaşamını yitiren babası için yapılan anmada konuşan Çağlayan Bozacı gözaltına alındı.
Haber Merkezi
10 Ekim Katliamı'nda yaşamını Osman Turan Bozacı, Rize’nin Pazar ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Anmada, Bozacı’nın oğlu Çağlayan Bozacı da bir konuşma yaptı.
Çağlayan Bozacı, burada yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı. (ANKA)