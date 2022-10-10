10 Ekim Katliamı anmasına polis engeli

‘Emek, Barış ve Demokrasi’ talebiyle Türkiye’nin farklı kentlerinden 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’daki ‘Barış’ mitingine katılan binlerce kişiye yönelik IŞİD’in düzenlediği katliamın üzerinden yedi yıl geçti.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Katliamda hayatını kaybeden 103 kişinin yakınları, yaralananlar, meslek örgütü ve siyasi parti temsilcileri katliamın gerçekleştiği Ankara Garı önünde bir araya gelmek istedi.

Tandoğan Meydanı tarafından Ankara Garı önüne gitmek için bir araya gelenleri ve basın mensuplarını engelleyen polis aile yakınları haricinde alana girişlere izin verilmeyeceğini söyledi. Polis gazetecilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişiye şiddet uygulayarak alandan uzaklaştırmaya çalıştı.