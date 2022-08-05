10 ay sonra ilk kez KİT'lere döviz satışı yapılmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), büyük bölümünün BOTAŞ olduğu tahmin edilen KİT'lere Temmuz ayında döviz satışı yapmadı. Böylece 10 ay sonra ilk kez KİT'lere satış yapılmadı.

TCMB verilerinden yapılan derlemeye göre, 2022 yılının ilk 7 aylık döneminde KİT'lere döviz satışı 17 milyar 971 milyon dolar oldu.

Haziran ayında KİT'lere yapılan 105 milyon dolarlık döviz satışı son bir buçuk yılın en düşük rakamı olarak kaydedilmişti.

Merkez Bankası'nın KİT’lere döviz satışının büyük kısmı doğalgaz ithalatı nedeniyle BOTAŞ’a yapılıyor. Yazın doğalgaz ithalatının düşmesi ise döviz ihtiyacını azalttı.

TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar dolar olarak kaydedilmişti.