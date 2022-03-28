1 tanecik personelin yönetimi için 7 kişiye huzur hakkı: 416 bin 695 TL

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sudan tarım projesiyle ilgili iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Çıray, Sudan projesi kapsamında kurulan şirketin 7 yıldır hiçbir faaliyette bulunmadığını, Türkiye'ye taahhüt edilen tarım arazilerinden 1 dönümünün bile tahsis edilmediğini ileri sürdü.

2015 yılında Türkiye ve Sudan arasında imzalanan anlaşma ile kurulan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ’nin 2020 raporunun tüm gerçekleri ortaya koyduğunu, yaşananların tam bir skandal olduğunu savunan Çıray, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM’in yüzde 80, Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’nın ise yüzde 20 pay sahibi olduğu şirketin bütçesinin ise 66,5 milyon TL olduğuna dikkat çekti. Çıray şu değerlendirmeleri yaptı:

“Şirketin 2020 itibariyle personel sayısı 1 kişi. Bu kişi de odacı olarak görünüyor. Yani şirketin personeli yok ancak Sudan’da şubesi var. Dahası, şirketin bir başkanı ve 6 yönetim kurulu üyesi görünüyor ve bu kişilere 2020 dönemi için ‘huzur hakkı ve ikramiye’ adı altında 416 bin 695 TL ödeme yapılmış. 7 yıldır hiçbir faaliyet göstermemiş olan şirketin yöneticileri hangi risklerle karşılaştılar da huzur hakkı ve ikramiye aldılar? Ormanlarımız yanarken yangın söndürme uçağı bulamayan bakanlık, Sudan’da tarım yapacağız diyerek her türlü imkanı bulabilmiş anlaşılan.”