1 milyar 195 milyon avro tutarındaki kira borcu 2042 ve 2043 yıllarına ertelendi

İstanbul Havalimanı’nın kira borçlarının ertelenip ertelenmediğine ilişkin iddialar Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından teyit edildi. Buna göre; İstanbul İGA Havalimanı’nın 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait 1 milyar 195 milyon Euro tutarındaki kira borcunun 2042 ve 2043 yıllarına ertelendiği belirtildi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in KİT Komisyonu’nda İstanbul Havalimanı’nın kira borçlarının ertelenip ertelenmediğine ilişkin sorusunu yazılı olarak yanıtlayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “Görevli şirket tarafından 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait kira ödemelerinden 1 milyar 195 milyon avro tutarındaki kısmının ötelenmesine, ötelenen kira bedellerine Hazine Müsteşarlığınca belirlenen uzun vadeli Eurobond üzerinden hesaplanacak faizin yansıtılarak KDV’si ile birlikte işletme süresinin 24 üncü ve 25 inci yılları olan 2042 ve 2043 yılı kira ödemeleri ile birlikte ödemesine karar verilmiştir” dedi.

242 milyon tahsil edilebildi

Havalimanı kirasının 25 yıl sonraya ertelenmesi nedeniyle kamu zararı doğmadığını öne süren DHMİ Genel Müdürü Keskin, “İhalede oluşan 10 milyar 247 milyon avro yatırım tutarı ile 22 milyar 152 milyon avro + KDV toplam kira dengesi hiçbir surette kuruluşumuz aleyhine bozulmamış, herhangi bir kamu zararı doğmamış ve hizmetin kesintisiz ve dar boğazsız bir şekilde devam ettirilmesi sağlanmıştır. İstanbul Havalimanı işleticisi İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş tarafından 25 yıllık işletme süresi boyunca idaremize ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon avro olup bugün itibarıyla tahsil edilen kira tutarı 242 milyon 616 bin avro’dur" dedi.

'Ertelenen kiranın yanında devede kulak kalıyor'

Açıldığı tarih olan 2018 yılından bugüne yalnızca 242 milyon 616 bin avro kira tahsilatı yapılabildiğini söyleyen CHP'li Atila Sertel, tahsil edilen miktarın ödenmesi gereken ve ertelenen kiranın yanında devede kulak kaldığını söyledi. Türk parası olarak 22 milyar lira gibi büyük bir alacağın 25 yıl sonrasına ertelenmesinin başka bir ülkede kesinlikle mümkün olmadığını ifade eden Sertel, şunları söyledi:

“Kısa bir süre önce kamuoyunda tartışma konusu olan ve halkımız nezdinde rahatsızlık yaratan İstanbul Havalimanı’nın kira ertelemesini KİT Komisyonunda DHMİ Genel Müdürüne sorduk. Bize verdiği yazılı yanıtta ertelemeyi teyit etti ve net rakamı açıkladı. Beşli çetenin içerisinde yer aldığı her projede olmaz diye bir şey yok! Onların vergi borçları siliniyor, ödeyecekleri kiralar da tam 25 yıl sonraya erteleniyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ertelemeye, kiracısını bu kadar seven, kirasını vermese dahi ona 25 yıl boyunca müsamaha gösteren mal sahibine rastlayamazsınız. Türkiye’de hemen her şey çivisinden çıktığı gibi yandaşlara gösterilen müsamaha da çoktan rayından çıktı. Başka şirketlere uygulanmayan bütün imkanlar bunların ayaklarının altına seriliyor. Devletin kasasına girmesi gereken 1 milyar 195 milyon avro’dan hiçbir ticari anlayışa sığmasa da tek adamın talimatıyla bir kalemde vazgeçilebiliyor. Genel başkanımızın dediği gibi haramilerin saltanatına son vereceğiz.”