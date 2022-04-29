1 Mayıs'ta yaşamını yitirenler için Taksim'de buluşuldu

1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanı’nda açılan ateş sonucu yaşamını yitiren en az 42 kişi için Taksim'deki Kazancı Yokuşu'nda bir araya gelindi.

Haber Merkezi

1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanı’nda açılan ateş sonucu yaşamını yitirenler Taksim Kazancı Yokuşu’nda anıldı.

DİSK ve KESK’in de aralarında bulunduğu kalabalık “Yaşasın 1 Mayıs”, "Katillerden hesabı emekçiler soracak” sloganları attı.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı anmak için Kazancıdayız. Faşizme karşı omuz omuza” ifadelerini kullandı.