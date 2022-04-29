1 Mayıs'ta yaşamını yitirenler için Taksim'de buluşuldu

1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanı’nda açılan ateş sonucu yaşamını yitirenler Taksim Kazancı Yokuşu’nda anıldı.
DİSK ve KESK’in de aralarında bulunduğu kalabalık “Yaşasın 1 Mayıs”, "Katillerden hesabı emekçiler soracak” sloganları attı.
Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı anmak için Kazancıdayız. Faşizme karşı omuz omuza” ifadelerini kullandı.
Yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı anmak için Kazancıdayız #1Mayıs1977 pic.twitter.com/wkQcIhhzlH— Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) April 29, 2022
#1Mayıs 1977'de katledilenleri anmak için Kazancı Yokuşu'ndayız.— TKP (@tkpninsesi) April 29, 2022
Bugünlerin hesabını soracağız!#Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/sv8xGf4KAq