1 Mayıs'ta TKP pankartlarına engelleme

TKP'nin 1 Mayıs sloganını içeren 'Bugünlerin hesabını soracağız, bu düzeni mutlaka yıkacağız!' pankartı Diyarbakır, Van ve Muğla'da polis ekipleri tarafından hukuksuzca engellendi.

Haber Merkezi

TKP'nin 1 Mayıs sloganını içeren 'Bugünlerin hesabını soracağız, bu düzeni mutlaka yıkacağız!' pankartı bazı illerde polis tarafından engellendi. 

Diyarbakır, Van ve Muğla'da pankartlar, polis ekipleri tarafından hukuksuzca engellendi.

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