TKP'nin 1 Mayıs sloganını içeren 'Bugünlerin hesabını soracağız, bu düzeni mutlaka yıkacağız!' pankartı bazı illerde polis tarafından engellendi.
Diyarbakır, Van ve Muğla'da pankartlar, polis ekipleri tarafından hukuksuzca engellendi.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Feride E. Tetik
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
1 Mayıs'ta TKP pankartlarına engelleme
TKP'nin 1 Mayıs sloganını içeren 'Bugünlerin hesabını soracağız, bu düzeni mutlaka yıkacağız!' pankartı Diyarbakır, Van ve Muğla'da polis ekipleri tarafından hukuksuzca engellendi.
Haber Merkezi
TKP'nin 1 Mayıs sloganını içeren 'Bugünlerin hesabını soracağız, bu düzeni mutlaka yıkacağız!' pankartı bazı illerde polis tarafından engellendi.
Diyarbakır, Van ve Muğla'da pankartlar, polis ekipleri tarafından hukuksuzca engellendi.