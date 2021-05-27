'1 Haziran sonrası yeni maske kararı' iddiası

Yeni normalleşme dönemine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1 Haziran sonrası için Bakanlar toplantısında alınması beklenen kararlar belli oldu.

Hürriyet'in iddiasına göre o kararlar şöyle: