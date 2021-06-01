1 Haziran genelgesi: Kamuda mesai düzenlemesine aynen devam

1 Haziran itibariyle başlayan yeni normalleşme döneminde kamuda mesai saatlerine ilişkin nasıl bir değişiklik olacağı merak konusuydu.

Dün alınan kararla birlikte Nisan ayından bu yana uygulanan modele devam edileceği duyuruldu:

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecektir.