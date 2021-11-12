1 dolar 10 TL oldu

Türk lirasında değer kaybı sürüyor. Dolar ilk kez 10 lirayı gördü.

Haber Merkezi

ABD Doları, Türk Lirası karşısında 10 TL'yi aştı.

Dolar/TL saat 21.30 sularında 10,0057 seviyesine ulaştı. Böylelikle dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Euro/TL de 11,46128 seviyesinde iken, gram altın da zirveyi 600 TL'ye taşıdı.

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