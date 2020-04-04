Zorlu 7 işçide koronavirüs tespit edilmesine rağmen üretime başlıyor

Patronlar koronavirüs salgını dinlemiyor, fabrikalarda çıkan pozitif vakalara rağmen üretime devam ediyor.

Enerji, tekstil ve tüketici elektroniği de dâhil birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Zorlu Grubu, biri taşeron olmak üzere 7 çalışanının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Zorlu Grubu, pozitif vakaların hangi şirket ya da fabrikalarda görüldüğü bilgisini paylaşmazken, 30 Mart-6 Nisan haftası duruş yapan Zorluteks ve Vestel fabrikaları 6-13 Nisan haftası için düşük kapasite ile üretime devam kararı aldı.

İşçiler, enfekte hastaların hangi şirkete bağlı bulundukları bilgisinin kendileri ile paylaşılmasını ve ücretli izin tedbirinin hayata geçirilmesini taleplerini PE aracılığı ile yineliyor.

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