Zonguldak'taki göçükte 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında dün meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen maden ocağında dün gece saatlerinde meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'ndeki ocakta göçük altında kalan işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ın cansız bedenlerine 20 saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.

Kalaycıoğlu'nun cansız bedeni Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ovaz'ın cenazesinin çıkarılması için ocağa giren 10 kişilik takviye tahlisiye ekibinin çalışmaları ise sürüyor.

Zonguldak Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada "30 Ocak günü saat 23.30 sıralarında Zonguldak Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Pelit Sokak üzerindeki Enka Madencilik'e ait 6 nolu saha içerisinde, 11.12.2019 tarihinde mühürlenen Olcay Adalı isimli şahsa ait olduğu değerlendirilen kaçak ocakta meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre Sebahattin Kalaycıoğlu, Murat Ovaz isimli şahısların göçük altında kaldığı bilgisi alınmış, kurtarma çalışmalarına TTK, AFAD ve 112 ekiplerince aralıksız devam edilmektedir" denilmişti.

