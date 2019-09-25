Yurt gazetesi emekçilerinden Cargill direnişine destek

Cargill Genel Merkezi önünde direnişlerini sürdüren işçiler bugün yeni eylem planını ilan ettiler. Cargill direnişine destek veren emekçiler arasında Yurt Gazetesi emekçileri de yer aldı.

526 gündür direnişlerine devam eden Cargill işçilerinin bugün İstanbul Ataşehir'de bulunan Cargill Genel Merkezi önünde yaptıkları eyleme Yurt Gazetesi emekçileri de destek verdi.

TKP, ÖDP, EHP ve Uluslararası İşçi Dayanışma Derneği (UİD-DER) gibi siyasi parti ve emek örgütlerinin de katıldığı eyleme, Yurt Gazetesi emekçileri "Gazetecinin yeri sınıfının yanıdır" yazılı pankartları ve sloganlarıyla katıldı.

"Çocuklar iyi yaşasın diye, babalar direniyor" pankartının önünde işçilerle bir araya gelen Yurt Gazetesi emekçileri, burada Cargill işçileriyle beraber, meslektaşlarına ve Türkiye işçi sınıfına seslenerek, “patronlarla değil, sınıf kardeşleriyle aynı gemide olduklarını” dile getirdi.

'GAZETECİLERİN TALEPLERİ CARGİLL İŞÇİLERİYLE ORTAKTIR’

Yurt Gazetesi Emekçileri adına açıklama yapan Yurt Emek Muhabiri Tolga Kaan Ateşli “Bugün biz basın emekçilerinin burada olma nedeni oldukça açıktır: Cargill direnişinin ilan edildiği ilk günden beri sınıf kardeşlerimizin yanında olduk, onlara yoldaşlık yaptık. Çalıştığımız basın kuruluşlarında, medya organlarında seslerine ses olmaya çalıştık. Çünkü biliyorduk ki Cargill işçisinin derdi, aynı zamanda basın emekçilerinin, fikir işçilerinin derdidir” dedi.

Türkiye’de gazetecilerin işsizlik, mobbing, düşük ücretli çalışma ve esnek mesai saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Ateşli “Dosta düşmana ilan ediyoruz: Biz dün olduğu gibi bugün de sınıf kardeşlerimizle dayanışmaktan, onların seslerine ses olmaktan bir adım dahi geri durmayacağız. Bunun için ödenmesi gereken bir bedel varsa, gözümüzü kırpmadan ödeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Biz, onurlu bir meslek icra ettiğimizi düşünüyoruz ve bu mesleğin bize yüklediği sorumlulukların farkındayız. Dolayısıyla sermaye düzeni ve patronların tetikçisi değil, halkımızın gazetecisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

CARGILL'İN MÜŞTERİSİ OLAN ŞİRKETLERDE EYLEM YAPILACAK

Daha sonra söz alan Tekgıda-İş örgütlenme uzmanı Suat Karlıkaya, şirkete seslenerek “526 gündür mücadele veren arkadaşlarımız sendikal örgütlenmede öncü olan arkadaşlarımız. Bu yüzden işten çıkardınız! Tekgıda-İş sendikası olarak 526 gündür işten çıkardığınız bu arkadaşlarımızla haklı mücadelemiz devam ediyor. Ama maalesef CARGILL işvereninde hiçbir değişiklik yok. Anayasal hakları tanımamaya, üyelerimize mobing yaparak sendikal örgütlenmeye engel olmaya, sömürgeci Amerikan politikalarının işçi sınıfı üzerinde gölgesi olmaya devam ediyor” dedi.

Karlıkaya “Yasal bir örgütlenmeyi engellemeye çalışırken aslında işçi sınıfını birleştirecek işaret fişeğini yaktınız! Hukuk tanımaz tutumunuz devam ettiği sürece hem yurt içinde hem yurt dışında yaptığınız hukuksuzlukları ve haksızlıkları anlatmaya devam edeceğiz. Bununla da yetinmeyip 1 Ekim tarihi itibari ile Genel Müdürlüğünüz önünde yaptığımız eylemi sizin müşterileriniz olan ve sendikamızın örgütlü olduğu Pamir Gıda, Dr. Oetker, Coca Cola, Pepsi-Co, Eti, Mondelez ve Nestle gibi büyük işletmelerin Genel Müdürlükleri önüne taşıyacağız. Şunu iyi bilmelisiniz ki; sendika isteyen Cargill işçisi TEKGIDA-İŞ ile mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir” dedi.