Yunanistan’da demiryolu işçileri greve çıkıyor

Yeni Demokrasi hükümetinin ‘Büyüme Yasası’na karşı Atina’da bulunan demiryolu çalışanları 24 saat greve çıkacaklarını duyurdu.

Atina’na bulunan metro, tramvay, otobüs ve troleybüs çalışanları, Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin ‘Büyüme Yasası’ hükümlerini protesto etmek için 24 saatlik bir greve katılacaklarını duyurdu. Grev salı günü günü Kifissia-Pire kentsel elektrik demiryolunda (ISAP) ve başkentin toplu taşıma araçlarında gerçekleşecek.

Aynı gün, limandaki feribotlar ve vapurlar da demirlenecek ve salı günü sabah 6'dan çarşamba günü sabah 6'ya kadar denizyolları işçileri sefer düzenlemeyecek.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan vapur kaptanları da greve çıkacaklarını duyurmuştu.