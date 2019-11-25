Yazılım emekçileri: Kara cumaları güneşli günlere çevirelim

Patronların Ensesindeyiz Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağı, emekçilerin 'Kara Cuma' baskısına mahkum olmadıklarını belirterek bu günlerde yaşanan tüm hukuksuzlukları ve baskıyı ihbar etmeye çağırdı.

Patronların Ensesindeyiz Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağı, yazılım emekçilerinin "Kara Cuma" baskısına mahkum olmadığını söyledi.

Patronların kârlarını artırmak ve tüketimi özendirmek için kullandıkları Kara Cuma'da, yorgun argın gecelerce çalışmaya zorlanan emekçiler, ''Biliyoruz, birlikte hareket edersek güçlüyüz. Birlikte hareket edersek kara cumaları güneşli günlere çevirebiliriz. Sen de bu günlerde yaşadığın tüm hukuksuzlukları, baskıyı ihbar et! İhbar et ki birlik olalım ve kara cumaları yenelim'' çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Yazılım emekçileri Kara Cuma baskısına mahkum değil

Her yıl satış rekorlarının kırıldığı ve perakende sektöründe tekelleşmeye giden e-ticaret firmalarının, satışları gibi emek ve emekçi düşmanlıkları da artıyor. Bunun en şiddetli yaşandığı günler ise halka Black Friday, Kara Cuma ya da Efsane Cuma olarak sunulan, tüketim çılgınlığının doruğa ulaştığı günler. Bu günler büyük indirimler olarak halka sunulurken, IT çalışanları ve pek çok emekçi açısından fazla mesainin zirve yaptığı zamanlar.

İşçilerin kara cuması, patronların ise kârlarına kâr kattığı, IT çalışanları üzerindeki baskının ve mobbingin had safhaya ulaştığı günler bizi bekliyor. Kara Cuma emekçiler için de yaklaşıyor.

Bizler, geceli gündüzlü çalıştığımız, serverların başında sabahladığımız bu özel(!) günlerin karşılığı olarak patronların daha fazla zenginleşmesini ve emek sömürüsünü konferanslarda başarı diye anlatmalarını izlemek zorunda kalıyoruz.

Mesaisiz günün olmadığı, mesai ücretlerinin ödenmediği, çalışma koşullarından kaynaklanan psikolojik rahatsızlıkların çoğaldığı kara ve yalnız günlerle başbaşa kalıyoruz.

Buna mahkum değiliz. Patronların ceplerini doldurduğu kara cumalarda biz de karalar bağlayıp, yorgun argın gecelerce çalışmak zorunda değiliz. Biliyoruz, birlikte hareket edersek güçlüyüz. Birlikte hareket edersek kara cumaları güneşli günlere çevirebiliriz.

Sen de bu günlerde yaşadığın tüm hukuksuzlukları, baskıyı ihbar et! İhbar et ki birlik olalım ve kara cumaları yenelim.

PE Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağı

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