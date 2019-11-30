Yapı Kredi'de UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitiyor

Yapı Kredi Bankası'nda UniCredit ve Koç Grubu'nun dolaylı yüzde 50-50 ortaklığı bitiyor. UniCredit diğer taraflar arasında 2002 yılında akdedilen pay sahipleri sözleşmesinin sonlandırılmasına ilişkin fesih protokolü imzalandı.

UniCredit ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzaladı.

Koç Topluluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Koç Topluluğu – UniCredit iş ortaklığı sona ererken, Yapı Kredi’deki ortaklık yapısı da yeniden düzenlenecek. UniCredit ve Koç Topluluğu’nun yüzde 50-yüzde 50 ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler’in tüm hisseleri Koç Topluluğu’na geçecek.

Mevcut durumda Yapı Kredi’nin yüzde 81,90 hissesi Koç Finansal Hizmetler’e aitken, işlem sonrasında Koç Topluluğu, Yapı Kredi sermayesinin yüzde 9,04’üne doğrudan, yüzde 40,95’ine de Koç Finansal Hizmetler üzerinden dolaylı olarak sahip olacak.

UniCredit ise Yapı Kredi sermayesinde doğrudan yüzde 31,93 pay sahibi olurken, Yapı Kredi’nin kalan yüzde 18,08 oranındaki hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye devam edecek. İşlemlerin düzenleyici otoritelerden gerekli onayların alınmasını takiben 2020’nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, yeni dönemin tüm taraflar için hayırlı olmasını dilerken, “Ülkemizin en büyük 3’üncü özel bankası olan Yapı Kredi, sağlam bilanço yapısı, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışı ve marka gücüyle potansiyelini her geçen gün artırıyor” dedi.