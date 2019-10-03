Volkswagen'den Türkiye açıklaması

Alman otomotiv devi Volkswagen'den yeni fabrikayla ilgili olarak yapılan açıklamada Türkiye ile görüşmelerin nihai aşamada olduğunu, ancak resmi bir açıklama için tarihin henüz kesinleşmediğini bildirdi.

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), Manisa'da bir şirket kurduğuyla ilgili haberlerin Türk kamuoyuna yansıması sonrasında, anlaşmanın henüz sonuçlandırılmadığını duyurdu.

DW Türkçe'nin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Volkswagen Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Marc Langendorf, Türkiye ile görüşmelerin nihai aşamada olduğunu, şu an itibarıyla daha fazla bilgi vermelerinin mümkün olmadığını belirtti. Langendorf, resmi bir açıklama için henüz saptanmış bir tarih bulunmadığını da sözlerine ekledi.

VW'nin Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi veTicaret AŞ" unvanlı şirket kurduğu Çarşamba günü kamuoyuna yansımıştı.

Yeni kuracağı fabrika için Türkiye ve Bulgaristan arasında seçim yapması beklenen ve aylardır görüşmeler yürüten şirketin Türkiye seçeneğine sıcak baktığı Alman medyasına son aylarda sıklıkla yansımıştı. Skoda Superb, Seat ve VW Passat modellerinin üretilmesi öngörülen fabrikanın Manisa'da kurulacağı da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasındaydı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Çarşamba günü yer alan, Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanına göre şirketin merkezi, Manisa iline bağlı Yunusemre ilçesinde Keçiliköy Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi olarak bildirildi.