Vardiya programı yeni bölümüyle Yön Radyo'da

soL yazarı Alpaslan Savaş her Cuma Yön Radyo'da emekçilerin gündemini ele alıyor.
Geçen hafta yayına başlayan Vardiya programı bugün saat 17.30'da yeni bölümüyle yayında olacak.
Bu haftanın gündemleri koronavirüs, ödenemeyen faturalar, eylemdeki Haydarpaşa işçileri olarak duyuruldu.
13 Mart Cuma 17.30'da canlı yayında @YonRadyo 'da "VARDİYA"dayız.
Konumuz "ödeyemediğimiz faturalar". İtiraz ediyoruz
Koronavirüs gündemimiz. Çalışırken güvende miyiz?
Eylemdeki Haydarpaşa kazı alanı işçilerine kulak vereceğiz
Haftanın emek gündemlerine göz atacağız pic.twitter.com/3PO7xPxR5t
— Alpaslan Savaş (@alpaslan_savas) March 12, 2020