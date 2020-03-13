Vardiya programı yeni bölümüyle Yön Radyo'da

Yön Radyo'da geçen hafta yayına başlayan, soL yazarı Alpaslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu ve emekçilerin gündemlerinin ele alındığı Vardiya programı bugün saat 17.30'da yeni bölümüyle yayında.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 13 Mart 2020 17:00

soL yazarı Alpaslan Savaş her Cuma Yön Radyo'da emekçilerin gündemini ele alıyor.

Geçen hafta yayına başlayan Vardiya programı bugün saat 17.30'da yeni bölümüyle yayında olacak.

Bu haftanın gündemleri koronavirüs, ödenemeyen faturalar, eylemdeki Haydarpaşa işçileri olarak duyuruldu.