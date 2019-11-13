Valfsan işçilerine destek ziyareti

İstanbul Tuzla’daki Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi’nde beyaz eşya yan sanayi ürünleri üreten Valfsan adlı firmada 'eleman fazlalığı' gerekçe gösterilerek işten çıkarılan 10 işçi, 34 gündür sanayi bölgesi önünde işlerine geri dönmek için eylemde.

Direnişteki Valfsan işçileri dün TKP Tuzla örgütünü misafir etti.

Destek ziyareti düzenleyen TKP'lilerle konuşan tamamı Birleşik Metal İş Sendikası üyesi 10 işçi, toplu sözleşme imzalandıktan 1 hafta sonra işten çıkarıldıklarını anlattı.

Sözleşme döneminde ve sonrasında sürekli kendilerine dönük bir algı yaratıldığını, bunun sebebinin de iş yerindeki mobbinge karşı çıkmak olduğunu belirten işçiler, fabrikada çalışmaya devam eden arkadaşlarına dönük baskının sürdüğünü ifade etti:

"Koton çalışanlarına yapılan gibi, bizim arkadaşlarımız da sosyal medya paylaşımlarımızı beğenmemeleri, hatta bizimle göz göze gelmemeleri konusunda uyarılıyor"

İşçi kıyımının sürmesinden endişe eden işçiler, "eleman fazlalığı" gerekçesinin uydurmadan ibaret olduğunu, toplu sözleşme döneminde işçi alımlarının sürdüğünü belirtiyor.

"Biz 10 kişiyiz, 10 işçiyiz, karşımızda ne patron ne onların siyaseti durabilir" diyen Valfsan işçilerinin talebi, işlerine geri dönmek ve fabrikadaki arkadaşlarına dönük baskının son bulması...

