Valfsan işçileri eylemlerini sendikanın önüne taşıdı

İstanbul Tuzla’daki Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi’nde beyaz eşya yan sanayi ürünleri üreten Valfsan adlı bir firmada işten çıkarılan 10 işçi, eylemlerini bugün Birleşik Metal-İş Sendikası önüne taşıdı. İşten çıkarmaların önüne geçilmesi, işçi temsilcilerinin görevden alınarak yeniden seçim yapılması istenirken, Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada eylemin sendika karşıtı bir tezgaha hizmet ettiği öne sürüldü.

41 gündür eylemde olan Valfsan işçileri, eylemlerini bugün Birleşik Metal-İş Sendikası önüne taşıdı. İşten çıkarıldıktan sonra direnişe geçen işçiler, 40 günlük direnişlerinin ardından patronlarla yürütülen görüşmelerden bir sonuç alınamaması üzerine eylemlerini Birleşim Metal İş Sendikası'nın Bostancı'daki Genel Merkez binasının önüne taşıdı.

Sendika önündeki eyleme tepki gösteren Birleşik Metal-İş Sendikası yönetici ve temsilcileriyle işçiler arasında arbede yaşandı.

İşçiler sendika önünde başladıkları eylemi, "Sabahın köründe #BabalarİşsizÇocuklarAçKalmasın diyerek görüşmelerin olumsuz sonuçlanamasından dolayı Direnişin 41. Gününde Direnişimizi BOSTANCI da DİSK Birleşik Metal-İş Genel Mrkz önüne taşıdik. Tüm emek kamuoyunu selamlıyor ve Dayanışmaya çağırıyoruz" ifadeleriyle duyurmuştu.

SENDİKADAN AÇIKLAMA: HASMANE TUTUM DÜŞÜNDÜRÜCÜ

İşten çıkarmaların önüne geçilmesi, işçi temsilcilerinin görevden alınarak yeniden seçim yapılması istenirken, Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan eyleme ilişkin açıklama geldi.

"İş akitlerine son verilen işçilerin istekleri üzerine, sendikamızın çabasıyla işveren, tüm işçilerin kıdem-ihbar tazminatlarını ödemiştir. Bunlara ilaveten ikale sözleşmesi yoluyla dört maaş ödeme koşulu sağlanmıştır. Fakat işçiler bu rakamları yeterli bulmayarak on altı maaş talep etmişlerdir" diyen Birleşik Metal-İş Sendikası, açıklamada "İşverenin bu teklifi kabul etmemesi üzerine sendikamız hukukçuları tarafından işçilerin işe iade davası açılmıştır" ifadesine yer verdi.

Gelinen noktada işten çıkarılan işçilerin tutumunun sermaye karşıtı olmaktan çıkıp sendika karşıtı bir kampanyaya dönüştüğünün belirtildiği açıklamada, "Sendikamızın en küçük eylemine tahammül göstermeyen, Eskişehir’de tazminatlarını ve beş aydır maaşlarını alamayan, ekmek mücadelesi veren işçilerin ağızlarının içine kadar gaz sıkan, işçileri hastanelik eden polisin, sendikamız önünde yol kapatarak, tehditler savuranların önünü açarak saatlerce onları savunması, sendikamız karşıtı kurulan tezgâhı apaçık gözler önüne sermektedir. Ayrıca bir siyasi partinin, işini kaybetmiş işçilerin mağduriyeti üzerinden, sendikamıza karşı yürütülen bu kara tezgâhın parçası olarak, hasmane tutum sergilemesi düşündürücüdür" denildi.