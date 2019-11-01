Ünlü ayakkabı markası konkordato başvurusu yaptı

Ayakkabı sektöründe en büyük mağaza zincirine sahip markalarından Kemal Tanca konkordato başvurusunda bulundu.

Ayakkabı sektöründe en büyük markalardan olan Kemal Tanca konkordato başvurusunda bulundu.

Markanın sahibi Tamer Tanca, avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, başvuru tarihinden itibaren 90 günlük süreyi aşıp aşmadığı, ibraz edilen mali tablo ve belgelerin mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği ve konkordato talep eden davacıların (markanın) borçlu olduğu kişilerin sayısı ile konkordatoya tabi borç miktarının tespiti konularında dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.