Türk-İş Başkanı sorumluluğu üstünden attı, 'beyaz yaka'lılara çattı

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay asgari ücret komisyonunda dün yürütülen görüşmelerin büyük bölümünde olmadıklarını söyledi. '2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı kabul etmeyiz dedik ve etmedik' diyerek sorumluluğu üstünden atan Atalay, sendikaları eleştiren 'beyaz yaka'lıları hedef aldı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2 bin 324 liralık asgari ücretin beklentilerinin altında olduğunu, bu rakamı kabul etmediklerini, dün yürütülen görüşmelerin büyük kısmında da yer almadıklarını söyledi.

Atalay "2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı kabul etmeyiz dedik ve etmedik" diyerek sorumluluğu üstünden attı ve Türkiye'de işçi ve "işveren" dışında bir "beyaz yakalı" kesim olduğunu öne sürerek "Hayatının hiçbir sürecinde sendikaya üye olmamış, sendikanın ne olduğunu bilmeyen bu kişiler sendikayla ilgili sendikacılara ders vermeye, parmak sallamaya devam ediyor" diye konuştu.

AA muhabirine açıklama yapan Atalay, "2 bin 324 lira bizim beklentilerimizin çok altında. TÜİK'in açıkladığı bir işçinin aylık gıda harcama rakamın bile altında. Açlık sınırına yakın bir rakam" dedi.

Yeni asgari ücret rakamının hükümet ve işverenin tarafının oy çokluğuyla belirlendiğini hatırlatan Atalay, işçi tarafı olarak dün yürütülen görüşmelerin büyük bölümünde olmadıklarını ileri sürdü.

Bir işçinin yaşam maliyeti olarak hesaplanan 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı "görüşmeme" yönünde kararları bulunduğunu anımsatan Atalay, Hak-İş ve DİSK'in sürece katkı verdiğini, gerekli kamuoyunu oluşturduklarını, gerekli duruşu sergilediklerini ifade etti.



'KABUL ETMEYİZ DEDİK, ETMEDİK'

Atalay, "Bazıları 'Türk-İş dediği yerde duracak mı?' dedi. Türk-İş 40 senedir dediği yerde duruyor. Daha önce '2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı kabul etmeyiz' dedik ve etmedik" diye konuştu.

"Yeni asgari ücret rakamının kabul edilebilir tarafı yok" diyen Atalay, şöyle devam etti: "2 bin 324 lira bizim beklentilerimizin çok altında. TÜİK'in açıkladığı bir işçinin aylık gıda harcama rakamın bile altında. Açlık sınırına yakın bir rakam. 20 milyona yakın insan bu rakamla geçiniyor. Açıklanan rakamının enflasyonun üzerinde olduğu söyleniyor. İyi de bir de sokakta insanın yaşadığı enflasyon var. Hiçbir şey vermeseler elektrik ve doğal gaza yapılan zam kadar asgari ücreti artırsalardı."



NET MESAJ VERMİŞ

Türk-İş'in 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı görüşmeme kararıyla "herkese net bir mesaj verdiğini" söyleyen Atalay şunları kaydetti:

"Bir rakam açıklamak mecburiyetindeyiz. Bizim elimizde yaşam maliyeti verisi var. Bu rakam sıradan söylenmiş bir rakam değil. Bizim açıkladığımız rakam makul ve mantıklı bir rakam. 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı görüşmeme sözümüzde durduğumuzu kamuoyu net bir şekilde gördü."

'BU YAPI 40 SENEDİR VAR'

Atalay Türk-İş'in işçi tarafı olarak belirlenen asgari ücret rakamına 30 kez katılmadığını, istisnalar dışında hükümet ile işverenin birlikte rakamı belirlediğini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının sorunlu olduğunu belirten Atalay "Bu yapı 40 senedir var. Bu yapı demokratik bir yapı değil. Bu yapıyı değiştirmek gerekiyor. Bu konuda herkesin kafa yorması lazım. Bu Komisyon yapısından dün olduğu gibi adaletli bir karar çıkmaz. Rakam iyi olduğu zaman hükümet ve işveren vermiş oluyor, rakam iyi olmadığı zaman sendikalar alamamış oluyor" dedi.

ELEŞTİREN 'BEYAZ YAKA'LILARI HEDEF ALDI

Atalay Türk-İş'e getirilen eleştirilere "beyaz yakalıları" hedefe koyarak yanıtlarken, eleştirilerin "emeğe zarar verdiği" iddiasında bulundu. Atalay şunları söyledi:

"Ülkemizde işçi var, işveren var, bir de beyaz yakalılar var. Bu beyaz yakalılar sanayide de var, televizyonlarda ve gazetelerde de var. Hayatının hiçbir sürecinde sendikaya üye olmamış, sendikanın ne olduğunu bilmeyen bu kişiler sendikayla ilgili sendikacılara ders vermeye, parmak sallamaya devam ediyor. Bu arkadaşların her şeyden evvel sendikaya üye olması gerekiyor. Sendikanın, sendikacılığın ne olduğunu bilecekler, sendikacılarla temas kuracaklar. Basındaki çalışan arkadaşlarımızın sadece yüzde 10'u sendikaya üye olsa biz bugün birçok sıkıntı ve problemi yaşamamış oluruz. Sendikacıları hedef alan yayınlar ve sözler aslında emeğe zarar veriyor. Tüm bunlar sendikacılar, sendikalar ve işçileri itibarsızlaştırıyor."

'İŞİ KAPATTIK BÖYLE' DEMİŞTİ

Türk-İş Genel başkanı Atalay Ağustos ayında yapılan kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde mikrofonun açık olduğunu fark etmeden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a eğilerek "Uzatsak işi karıştıracağız, en azından kapattık böyle" demişti.

