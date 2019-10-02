TKP: Krizin maliyetini emekçilere yükleyerek yönetmek istiyorlar

TKP’nin Sesi’nde bugün Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “Yeni Ekonomi Programı”nın IMF programıyla olan bağları ele alınırken, emekçi halkımız sırtına bindirilmek istenen krizin maliyetine karşı Patronların Ensesindeyiz ağında örgütlenmeye çağırılıyor.

Türkiye işsizliğin rekor üzerine rekor kırdığı buna karşın patronların kârlarını katladıkları, ekonomik ve siyasal krizin derinleştiği bir dönemden geçiyor. TKP’nin Sesi’nin gündeminde Berat Albayrak’ın açıkladığı “Yeni Ekonomi Programı”nın IMF programıyla olan bağları ele alınırken, emekçi halkımız sırtına bindirilmek istenen krizin maliyetine karşı Patronların Ensesindeyiz ağında örgütlenmeye çağırılıyor.

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