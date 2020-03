THY kabinden mektup var: Uçuşlar risk oluşturuyor

Türk Hava Yolları uçucu ekipleri, tahliye uçuşları öncesinde bir mektup kaleme aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle tahliye uçuşlarının da risk oluşturduğunu belirten kabin ekipleri, yolcuların arasında yürümenin ve ikramın ciddi tehdit olduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları uçucu ekipleri, tahliye uçuşları öncesinde bir mektup kaleme aldı.

Yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle bu uçuşların da risk oluşturduğunu söyleyen kabin ekipleri, yolcuların arasında yürümenin ve ikramın ciddi tehdit olduğunu açıkladı. Çalışanlar, ''Avrupa ve umre seferlerini gerçekleştirip yurda döndüğümüzde,uçağın kapıları açıldığında görüyoruz ki uçağın etrafında bulunan steril korumalı kıyafeti olmayan hiç kimse uçağa bir adım dahi yaklaşmıyor. Bizler ise sağlık müdürlüğünün bizlere verdiği basit bir eldiven ve bez maskelerle yolcuların arasında dolaşıyoruz'' dedi.

İşte uçucu ekiplerin mektubu:

''Bizler her koşulda işine aşkla giden havacılarız. Uçuşlarımızda her türlü fedakarlığı gösteren bireyleriz. Canımızdan çok ‘CAN’ları düşünenleriz. Üzüntüsü olana bir tebessüm, heyecanı olana heyecan katanlarız. Nelere göğüs germedik ki.Neleri göze almadık ki. Sıtma, Ebola, MERS-CoV,Zika ve derken Covid 19 (Korona)virüsü. Söz konusu ülkemiz olunca daha da inançlı olduk. Ülkemiz ve şirketimiz açısından çok zor günler geçiriyoruz.Bu zor günlerde sağlık çalışanları gibi özveriyle çalışıyoruz. Her göreve gidişimizde geride bıraktığımız eşimiz, çocuklarımız, annemiz, babamız yaptığımız bu kutlu görevde en büyük moral kaynağımız. İnanıyoruz ki bu zor günleri de büyük bir fedakarlık ile atlatacağız.

Ancak...

Gerçekleştirdiğimiz uçuşlarda daha düne kadar eldiven dahi kullanamıyorduk. Maske kullanımı ise sonradan gerçekleşti. Bu kararlarından dolayı başta Başkanımız ve Genel Müdür’ümüze teşekkür ediyoruz. Ancak diye başladık. Ancak; önümüzde ki günlerde İtalya dahil 8 ülkeden vatandaşlarımızı ülkemize getirecek seferleri gerçekleştireceğiz. Büyüyen ve gelişen ülkemize yakışan bu operasyonları gerçekleştireceğimiz için gururluyuz. Buna benzer Avrupa ve umre seferlerini gerçekleştirip yurda döndüğümüzde,uçağın kapıları açıldığında görüyoruz ki uçağın etrafında bulunan steril korumalı kıyafeti olmayan hiç kimse uçağa bir adım dahi yaklaşmıyor. Bizler ise sağlık müdürlüğünün bizlere verdiği basit bir eldiven ve bez maskelerle yolcuların arasında dolaşıyoruz. Bu da yetmezmiş gibi yaklaşık 30 cm mesafe ile yemek servisi yapıp, kullandığı çatal kaşıklara temas ediyoruz. Ve büyük bir risk ile karşı karşıyayız. Sağlık müdürlüğünün aldığı tedbirleri artırmasını, bu uçuşları gerçekleştirecek ekiplerin aynı gasilhane çalışanları gibi (ki hak ettiğimizi düşünüyoruz) eldiven, N95 maske, gözlük - yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmasının zorunlu tutulmasını istiyoruz. Ayrıca yemek servisinin kaldırılması veya kullan at şekline getirilmesini talep ediyoruz. Bu tedbirler hem ülkemiz hem ailelerimiz hem de bizlerin sağlığı için zaruridir. Bu tedbirler alındığında gerçekleşen uçuşlara büyük bir sorumluluk ile yaklaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sağlık Bakanımızın söylediği gibi; Riskin önünü birlikte keselim. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar. KORONA VİRÜS ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.''

THY HİSSELERİNİ GERİ ALACAK

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bugün katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada, THY'nin 31 Mart'ta yapılacak genel kurul toplantısında onay alındıktan sonra geri alım programı başlatacağını söyledi.

Hisse geri alımı için Genel Kurul'a 3 yıllık bir yetki veren programda, ortaklık kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan nakitten karşılanmak üzere, geri alım için 1.500.000.000 TL’ye kadar fon ayrıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde KAP'a yapılan açıklamada, payların geri alımlarında alt fiyat limiti sıfır, üst fiyat limiti ise 30 TL olacağı duyurulmuştu. Pay geri alım programının 31 Mart'ta yapılacak genel kurul toplantısında onaya sunulacağı belirtildi.