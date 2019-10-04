Tesisat döşerken toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli Çayırova’da 44 yaşındaki Turgay Gültepe, evinin yanındaki araziye su tesisatı çekerken toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
Gültepe, edinilen bilgiye göre evinin yanındaki boş araziden bodrumuna su basmasını önlemek için tesisat çektiği sırada toprak kayması yaşandı.
Akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Gültepe yaklaşık 4,5 metre toprak altında kaldı.
Olay yerine çağrılan Kocaeli İtfaiyesi ekiplerince göçük altından kurtarılmaya çalışılan Gültepe’ye olaydan ancak 2 saat sonra ulaşılabildi. Gültepe’nin toprak altında yaşamını yitirdiği öğrenildi.