TEMSA geçici konkordato aldığını açıkladı

Otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA, konkordato başvurusunda bulunduğunu ve geçici konkordato aldığını açıkladı. Şirket bankalardan borç yapılandırması talep etti.

Otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA, geçici konkordato aldı.

Şirketten yapılan açıklamada şirketin "beklenmeyen hacizler neticesinde" üretimi durdurmak zorunda kaldığı belirtilerek "TEMSA olarak uluslararası itibarımızın yanında başta çalışanlarımız, servislerimiz, bayilerimiz ve yan sanayimiz olmak üzere tüm ekosistemimize karşı önemli sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bu sorumluluğun getirdiği bilinçle şirketimiz konkordatoya müracaat etmiş ve geçici konkordato almıştır" denildi.

Açıklamada "Bu vesile ile hızla üretime başlayarak, tüm yan sanayi ve bayilerimizin de desteği ile satışlarımıza ve ihracatımıza hızla devam ederek markamızı koruyacak, ürün geliştirmeye devam edebilecek ve en önemlisi kartların yeniden dağıtıldığı elektrikli otobüs dünyasındaki yerimizi pekiştirebileceğiz. Tüm bunlar sayesinde daha önce ödemeye başladığımız borçlarımızı sağlıklı ve planlı bir şekilde ödeyerek bankalarımıza karşı sorumluluklarımızı da yerine getirme imkanına da kavuşmuş olacağız" ifadesine yer verildi.

Şirket bankalardan "karşılıklı mutabakat ile TEMSA’nın borçlarının yeniden yapılandırılması"nı talep ettiklerini açıkladı.

