Telas Kauçuk’ta işçiler hem zehir soluyor hem işten atılıyor

Bosch, Vestel gibi firmalar için conta üreten Telas Kauçuk’ta bir işçi Patronların Ensesindeyiz Ağı'na hukuksuz olarak işten çıkarıldığına dair ihbarda bulundu. İddiaya göre solunum yollarından rahatsız olan işçi havalandırmanın tamir edilmesi için ısrarcı olunca tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan bir işçi, Manisa’da faaliyet gösteren ve Bosch, Vestel gibi firmalar için conta üreten Telas Kauçuk’taki işinden hukuksuz bir şekilde çıkarıldığına dair ihbarda bulundu.

İddiaya göre, solunum yollarından rahatsız olan işçi, çalışmayan havalandırmaların tamir edilmesini, aksi takdirde çalışamayacağını usta başına iletti. Aradan bir süre geçmesine rağmen iyileşme yapılmaması üzerine talebini bir kez daha tekrarladı. Ancak bu sefer fabrika müdürü tarafından hakarete uğradığını ve uygun olmayan koşullarda çalışmaya zorlandığını belirten işçi, itirazını yineleyince 25/II gerekçe gösterilerek tazminatı verilmeden işten çıkarıldı.

'DENETİM GÜNLERİ DIŞINDA KORUYUCU EKİPMAN SAĞLANMIYOR'

Kauçuk imalatında ortaya çıkan zehirli dumanlar nedeniyle havalandırma ve koruyucu ekipmanlar hayati önem taşıyor. Yeterli önlem ve korunma sağlanmadığında lösemi, bronşit, amfizem ve KOAH gibi hastalık riskleri bulunuyor.

Bu ekipmanların kendilerine denetim günleri dışında sağlanmadığını belirten işçiler, haklarını aramaya çalıştıklarında ise mobinge ve hakarate uğradıklarını, bunlara ek olarak, fazla mesai ve prim ücretlerinin de hukuksuz bir şekilde elden verildiğini dile getirdiler.

Son olarak, Patronların Ensesindeyiz Ağı ile dayanışmayı sürdüreceklerini belirten işçiler, yaşadıkları hak gasplarına karşı hukuki yollarla sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade ettiler.

Fotoğrafta görülen havalandırma delikleri. İlki temizlenmiş deliğin ikincisi çalışma sonrası nasıl dolduğunu gösteriyor. İşçiler bu deliğin birkaç saat içinde bu hale geldiğini ifade ediyor.