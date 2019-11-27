Tekstil atölyesinde yangın: 1'i ağır 5 işçi yaralandı

İstanbul Güngören'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

İstanbul Güngören, Gençosman Mahallesinde gece saat 02:30 sıralarında bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Çinçin Deresi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki yaklaşık bin metrekare tekstil atölyesinde çıkan yangının ardından iş yerinde bulunan bazı yabancı uyruklu işçiler panikle aşağı atladı, bazıları da yoğun dumandan etkinlendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.