Tekirdağ Şehir Hastanesi işçileri su için eylem yaptı

Tekirdağ Şehir Hastanesi işçileri, iki gündür suların kesik olduğu şantiyede, başta hijyen olmak üzere kötü koşulları dün gece protesto etti.

Tekirdağ Şehir Hastanesi işçileri şantiyedeki kötü koşulları protesto etmek için dün gece eylem yaptı. Dün akşam saat 00:00 civarı şantiyede toplanan işçiler ana yüklenicisi Akfen İnşaat olan şehir hastanesi şantiyesinde 2 gündür suların akmadığını belirterek, başta hijyen sorunu olmak üzere kötü çalışma ve barınma koşullarının iyileştirilmesini istedi. İşçiler eylem sırasında “Temizlik insanlık hakkıdır” "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları attı.

Ana Yüklenici, Akfen İnşaat, şantiyeye panzer ve çevik kuvvet çağırırken, işçiler dağılmamaları halinde tazyikli su ile dağıtılacakları uyarısına “Sık bize de su lazım” şeklinde cevap verdi.