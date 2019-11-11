Tazminatını isteyen işçiye taşla saldıran patron, işçiyi başından yaraladı

İstanbul Esenyurt’ta Cihan Tekstil’den tazminatı ödenmeden işten çıkarılan Reyhan Kara adlı işçi basın açıklaması yaptığı sırada patron ve yanındaki birkaç kişinin taşlı sopalı saldırısında yaralandı.

İstanbul Esenyurt’da bulunan Cihan Tekstil adlı işyerinde tazminatı ödenmeden işten çıkarılan Reyhan Kara, işyeri önünde basın açıklaması yaptığı sırada patron tarafından saldırıya uğrayarak başından yaralandı. Evrensel’in haberine göre Esenyurt'ta bulunan Cihan Tekstil'den tazminatsız şekilde atılan Reyhan Kara adlı işçi, işyeri önünde yaptığı açıklama sırasında firmanın sahibi Şükrü Üner’in saldırısına uğradı. İhbar ve 2 buçuk yıllık kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılan Kara, Cihan Tekstil önünde Emeğin Gücü Derneği ile birlikte açıklama yapmak istedi. Açıklama yapıldığı sırada yanında birkaç kişiyle birlikte işyerinin önüne gelen patron Şükrü Üner, açıklamaya katılanlara taş ve sopalarla saldırdı. İşten çıkarılan Reyhan Kara, saldırı sırasında başına taş isabet etmesi sonucu kanlar içinde kaldı.

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