Sütiş: Çıkartılanlar geçici işçilerdir ve salgınla ilgisi yoktur

Sütiş adına soL’a ve Patronların Ensesindeyiz’e ulaştırılan açıklamalarla, firmanın Koronavirüs salgını bahanesiyle işçi çıkardığı iddiaları yalanlandı.

Türkiye’de ve yurtdışında pek çok şubesi bulunan Sütiş firmasında, yaşanan koronavirüs salgınının cirolarını düşürdüğü bahanesiyle Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren üretim tesisi ve finans ofisinde çalışan 21 işçinin işten çıkarıldığının iddia edilmesi üzerine şirketin Avukat Özgün Elmacı tarafından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada “Yayımlanan haber içeriğinde müvekkil firma Sütiş’in, yaşanan koronavirüs salgını sebebi ile ve cirolarının %90 oranında düştüğü bahanesiyle Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren üretim tesisi ve finans ofisinde çalışan 21 işçiyi işten çıkardığı, ciroların yüzde 90 düştüğü, şirketin yeni önlemlerle maaş ödeyemez hale geleceği denilerek işçilerin işine son verildiği yönünde yanlış anlaşılmaya mahal verecek, gerçek dışı, müvekkil şirket çalışanlarını panik ve kargaşaya sevk etme niteliğinde ve en önemlisi de Müvekkillerin ticari itibarlarına gölge düşürecek nitelikte itibar sarsıcı beyanlarla haber yapıldığı tespit edilmiştir” denilirken 21 kişinin işten çıkartıldığı yönündeki haberin gerçek dışı olduğu söylendi.

Öte yandan açıklamada “Müvekkil şirketin yurtiçi ve yurtdışında bulunan işletmeleri ve bu işletmelerde faaliyet gösteren personel sayısı ve bu sayının fazlalığı dikkate alındığında, 21 çalışanın işten çıkarılmasının Dünya’da yaşanan ve Ülkemizi de etkisi altında alan Koronavirüs ile arasında hiçbir illiyet bağı bulunmadığı, bu çaptaki işletmelerde bu sayıda işe giriş ve işten çıkışların sözkonusu olabileceği ortadadır” görüşüne yer verildi.

Bu sayıda işe giriş ve işten çıkışların sözkonusu olabileceğini bu şekilde hatırlatan açıklamada, şirketin bazı çalışanlarının iş akitlerine son verildiği fakat bunların “denemeli süreli iş sözleşmesi” başlığı altında düzenlenen ve deneme süresi içinde olan ve işletmeye uyum sağlayamayan, verim alınamayan bir kısım çalışanlar olduğu ve toplam sayılarının 11 olduğu belirtildi.

Son olarak açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Bunun yanında haber sitenizde müvekkil şirket patronunun kendisine son model bir araba satın aldığı ayrıca müvekkil şirkete Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş’ın ortak olduğu yönündeki haberleriniz de tamamen gerçek dışı olup bu yöndeki haber ve iddiaların kabulü mümkün değildir.”

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ İÇİN 4-5, SOL İÇİN 11

SÜTİŞ adına yollanan düzeltme isteği Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı internet sitesinde yer alan kaynak haber hakkında da bu siteye ulaştırıldı. PE’ye yapılan yazılı açıklamada işten çıkartılan işçi sayısı “4-5” olarak belirtildi.

Öte yandan PE yetkilileri, SÜTİŞ adına yapılan yazılı açıklamanın ardından işten çıkarılmış bir işçiyle yeniden temas etti.

Görüşülen işçi, “Kendisine cirolarımız yüzde 90 düştü, yeni önlemler ile maaş ödeyemez hale geleceğiz, yeni alınan herkesin çıkarılması kararı aldık” denildiğini tekrar etti ve firmanın günlük cirosunun düştüğünü muhasebede görüştüğü kişilerin de teyid ettiğini ama düşüşün kendisine söylenen ölçüde dramatik olmadığını öne sürdü.

İşten çıkarılan işçi patronuyla ilgili iddiasında da ısrarlı oldu ve şöyle konuştu:

“Patron daha geçen hafta kendine 500 bine araba aldı.”