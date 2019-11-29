Sun Tekstil SIMO işçilerinin kıdem tazminatına göz dikti

Sun Tekstil taşeronu SIMO Tekstil işçileri direnişlerinin 12. gününde fabrika önünde bir araya geldi. Sun Tekstil'in kıdem tazminatını pazarlık haline getirmesine tepki gösteren işçiler, gerekirse Sun Tekstil fabrikasının ve SIMO Tekstil ile üst yüklenici ilişkisi bulunan markaların önünü direniş alanı haline getirme kararı aldı.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Zara, Bershka, M&S , Esprit, Next, Tesco, Amazon gibi markalara çalışan Sun Tekstil’in taşeronu SIMO Tekstil işçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte direnişe başlama kararı almışlardı. Bu karar doğrultusunda direnişe başlayan işçiler bugün direnişin 12. gününde SIMO Tekstil önünde bir araya geldiler.





Direnişin ilk günlerinde Patronların Ensesindeyiz avukatları aracılığıyla SIMO Tekstil üst yüklenicisi Sun Tekstil yetkilileri ile görüşülmüştü. Bu görüşmede Sun Tekstil yetkililerinin, işçi alacaklarının ödenebileceğini söylemesi üzerine işçiler muhasebe kayıtlarını oluşturup ilettiler.

Fabrika önünde direnişin 12. gününde Sun Tekstil Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatlarına ödenmemiş maaşların ödeneceğini, işçi alacaklarından ihbar tazminatı, yıllık izinleri ve primleri ödemeyeceğini kıdem tazminatının ise sadece bir kısmını ödeyeceğini iletti.

İŞÇİLER ALACAKLARINDAN VAZGEÇMEMEKTE KARARLI

Bu gelişme üzerine SIMO Tekstil işçileri, üst yüklenici Sun Tekstil’in işçilerin en önemli kazanımı olan kıdem tazminatını bile pazarlık konusu haline getirmeye çalıştığını ve alacaklarından bir kuruş bile vazgeçmeyeceklerini bu nedenle gerekirse Sun Tekstil fabrikasının ve SIMO Tekstil ile üst yüklenici ilişkisi bulunan markaların önünü direniş alanı haline getirme kararı aldı.

İşçiler “Haftada 60 saat hatta bazen daha fazla çalışıyorduk. Bunu Sun Tekstil’in SIMO Tekstil’de bulunan çalışanları dolayısıyla Sun Tekstil patronları da biliyordu. Onların siparişlerini yetiştirmek için çalıştık, onlar kazandı. Bize açlık sınırında maaşı reva gördükleri yetmiyormuş gibi kıdem tazminatımız üzerinden pazarlık yapmaya çalışıyorlar, bu kabul edilebilir değil” dedi.