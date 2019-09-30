Soma maden işçisinin Ankara yürüyüşüne kaymakamlık yasağı

Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından işten çıkarılan ve hâlâ tazminatları ödenmeyen maden işçilerinin Ankara yürüyüşü kaymakamlık tarafından yasaklandı. İşçiler yasağa karşın Ankara’ya yürümekte kararlı.

Manisa’nın Soma ilçesinde 2014 yılında 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden katliamının ardından Soma Kömürleri A.Ş. tarafından işten çıkarılan binlerce işçinin hâlâ ödenmeyen tazminatları için yapacakları Ankara yürüyüşü kaymakamlık tarafından yasaklandı.

2014 yılında madende yaşanan katliamın ardından işten çıkarılan 2 bin 831 işçi ile 2017’den sonra emekli olan ve işten atılan işçiler haklarını almak için Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 5 Ekim'de Ankara’ya yürüyüş düzenleme kararı almışlardı.

Sendikanın yürüyüşle ilgili başvurusuna Soma Kaymakamlığı tarafından verilen yanıtta “Kaymakamlık makamına sunulan 26.09.2019 tarihli talebin, Kaymakamlık makamının 08.01.2019 tarihli kararında belirtilen toplanma alanı dışında olduğu, ayrıca yürüyüş güzergahının şehirlerarası karayollarında olması nedeniyle 2911 sayılı Toplanma ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. maddesi ile 22. maddesinin 1. fıkrası gereğince uygun görülmemiştir” denildi.

'KAYMAKAMLIK İKİ PATRONU KORUYOR'

Karara tepki gösteren Bağımsız Maden-İş’ten yapılan açıklamada madencilerin tüm engellemelere rağmen yürüyecekleri belirtildi.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Hak-İş'e serbest, İBB önü serbest, madenciye YASAK. 5 yıldır haklarına çökülmüş 3500 madencinin meclise, bakanlığa 1 km'den fazla yaklaşması yasak. Kaymakam iki patronu koruyor, 3500 maden işçisinin hakkına çökülmüş olmasını umursamıyor, tüm engellemelere rağmen madenciler YÜRÜYECEK” denildi.

Hak-İş'e serbest,İBB önü serbest, madenciye YASAK

5 yıldır haklarına çökülmüş 3500 madencinin meclise, bakanlığa 1 km'den fazla yaklaşması yasak Kaymakam iki patronu koruyor,3500 maden işçisinin hakkına çökülmüş olmasını umursamıyor,tüm engellemelere rağmen madenciler YÜRÜYECEK pic.twitter.com/XI4dxvdOBQ — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) September 30, 2019

Sendikadan daha sonra yapılan açıklamada ise "Soma'dan 60 temsilciyle 5 Ekim'de Ankara'ya yürüyecek olan maden işçileri yasaklamaya yanıt için 1 Ekim Salı saat 18.00'de (yarın akşam) sendika binamızda olağanüstü toplanma kararı aldılar. Tazminat ve emeklilik mağduru tüm maden işçilerinin toplantıya katılması önemlidir" denildi.