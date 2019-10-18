Şirket kurtarmada kapsam genişledi

Türkiye Bankalar Birliği’nin açıklamasına göre kredi borcu 25 milyon altındaki şirketler de borçlarını yapılandırabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) borcu 25 milyon TL'nin altında olan küçük şirketler için yapılandırma uygulamasının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylandığını duyurdu.

TBB 14 Ekim'de banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırma uygulamasına başlanacağını bildirmişti.

TBB'den yapılan açıklamada "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Birliğimiz tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır” denildi.