SIMO Tekstil işçileri soL'a konuştu: Bu direnişten sonra mutlaka bir şeyler değişecek

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ZARA, Bershka, Tesco, Next, M&S, Esprit, Amazon gibi markalara ürün tedarik eden Sun Tekstilin Fasonu olan SIMO Tekstil işçileri, fabrika önündeki direnişlerinin 4. gününde soL'un sorularını yanıtladı. İşçiler direnişteki ilk kazanımlarını ve bundan sonraki süreci değerlendirirken, direnişten sonra bir şeylerin mutlaka değişeceğine dikkat çektiler.

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Sun Tekstil taşeronu SIMO Tekstil'de işçiler haklarını almak için başlattıkları direnişin dördüncü gününde soL'a açıklamalarda bulundu.

İşçiler hem sektörde hem de özel olarak SIMO'da yaşadıkları sorunları anlatırken, direniş sonrası ilk kazanımlarını ve bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmede bulundular.





Kaç yıldır SIMO Tekstil'de çalıyorsunuz? Daha önce herhangi bir hak gaspına maruz kaldınız mı?

GV: Beş buçuk yıldır çalışıyorum. Tekstil iş kolunda çalışan biri olarak hak gaspına uğramadığım bir iş yeri görmedim. Lavaboların yasaklanması, zorla kalınan mesailer, ki bu mesailerin ayda 70-80 saati geçtiği oluyordu.

GT: 10 yıldır SIMO Tekstil’de çalışıyorum. 2010-2012 arası SGK primlerim silindi.

UU: İki buçuk yıldır SIMO Tekstil’de çalışıyorum. SGK primlerimi düşürdüler, aylık ödenen 400 TL primimizi kestiler.

ÜK: Daha önce 2016 da çalıştım, bu süre 3-4 aydan ibaretti. 2017’de tekrar gelip iş başı yaptım. 2017’den çıkış tarihime kadar aradaki süre 2 yıl 4 ay.

TEKSTİL İŞÇİLERİNİN SORUNLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Tekstil sektöründe kaç yıldır çalışıyorsunuz, sektörün genel sorunları nelerdir?

GV: 20 yıldır çalışıyorum, 11 yasında başladım, maaşları gecikmeli almak, mesai saatlerinin tam karşılığını alamamak, haksız yere işten çıkarılmak, iş yerindeki hakaretler, SSK primlerimizin sahte çıkması, yemek sorunu...

GT: 15 yıldır tekstilde çalışıyorum. Zamanında ödenmeyen maaşlar, fazla zorunlu mesai, hafta tatillerinde çalıştırma, dini ve milli bayramlarda çalıştırma. 7 yıldır insan gibi bir maaş düzeltmesi olmaz mı? Tekstil sektöründe SSK primlerinin sahte olması, fazla çalışma sürelerinin karılığını alamama gibi birçok sorun var.

UU: 15 yıldır çalışıyorum. Zorunlu mesai, hafta tatilinde çalışma, dini ve milli bayramlarda çalışma, senelik izinler, yerine göre yemek ve servis sorunları...

ÜK: Tekstil sektöründe 3 yıla yakın bir geçmişim var. Genel sorunlar, işçilere dayatılan fazla mesai saatleri, bunun dışında fazla mesai saatleri içinde işçilere uygulanan baskı, daha fazla iş çıkarmak...

'HİÇBİR SÖZ YERİNE GETİRİLMEDİ'

Peki SİMO Tekstil’de neler oldu biraz anlatabilir misiniz?

UU: Fabrika kapanırken herkesin hakları verilecek, kimsenin tek kuruşu kalmayacak denildi ve hiçbir söz yerine getirilmedi.

GT: Evet, net maaş hesabı üzerinden kıdem tazminatı hesabı yapılacağını ve içerideki maaşların kısa sürede ödeneceği söylendi. Ama hiçbir şey olmadı.

GÜNDE İKİ KEZ TUVALETE GİTMEK UYARI SEBEBİ

Onur kırıcı davranışlara maruz kaldınız mı?

GT: Başta ustanın sorumlu kişilerin üzerimize yaptığı baskılar, tuvalete bile izin alarak gitmek, 2-3 defa gittiğimizde sorguya çekilmek

UU: Onur kırıcı davranışlar her alanda olduğu gibi tekstilde de var. Tuvalete giderken izin almak, günde iki defa gidince uyarı almak gibi.

'İYİ OLACAK HASTANIN DOKTOR AYAĞINA GELİRMİŞ'

Patronların Ensesindeyiz ile nasıl tanıştınız? Sonrasında neler oldu biraz anlatır mısınız?

GT: İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş diye bir söz vardır, bizimkisi de öyle oldu. Doktor bir dostumuz yönlendirdi. Sonrasında Patronların Ensesindeyiz avukatı ve diğer arkadaşlarla tanıştık, mücadelemizi başlattık.

UU: İşçi arkadaşlarımızla konuşuyorduk zaten, Patronların Ensesindeyiz'den arkadaşların da ilgisiyle toplantı düzenledik. Bize patron tarafından verilen sözler vardı, ama hiçbiri tutulmuyordu. Biz birlikte olup mücadeleye başladıktan sonra ciddiye alındık. Geçtiğimiz hafta sonunda maaşlarımızın üçte ikisini almamızın tek sebebi izlediğimiz yol ve yaptığımız direniştir.

GT: Evet başka türlü tek kuruş para alamazdık.

SIMO'nun SUN Tekstil ile ilişkisini biliyor musunuz?

GV: Evet, SIMO Tekstil, SUN Tekstil’in taşeronu.

ÜK: Evet, SIMO Tekstil, SUN tekstilin taşeronudur. Yani Sun Tekstil’den bize iş geliyordu biz imalatını yapıp yüklemesini yapıyorduk.

'BU DİRENİŞTEN SONRA MUTLAKA DEĞİŞEN BİR ŞEYLER OLACAK'

Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz?

GV: Bu direnişten sonra bir şeylerin değişmesi için gayret edeceğiz.

GT: Yaptığımız direnişin doğru olduğunu, bundan sonraki çalışma yerlerimizde mutlaka bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. İyi ki böyle bir direnişin içindeyim.

UU: Bu direnişten sonra değişen bir şeyler mutlaka olacak.

ÜK: Bundan sonrası için umarım bizim direnişimiz aynı sektördeki diğer emekçi, isçi ve önemlisi de bu sektörde çalışan kadın arkadaşlarımıza örnek olur, daha iyi şartlarda çalışmamıza vesile olur.