Şile Orman Okulu’nda öğretmenlere istifa baskısı

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında okulların kapatılıp uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte özel okullarda yaşanan hak gaspları artarak sürüyor.

Patronların Ensesindeyiz Öğretmen ağına ulaşan öğretmenlerin aktardıklarına göre, uzaktan eğitime geçilme kararının hemen ardından Şile’de bulunan Orman Okulları’nda öğretmenler çeşitli baskılarla karşılaştılar. Okul yönetimi öğretmenleri uzaktan eğitim başladığı hafta okula çağırdı. Okula gelmedikleri durumda maaş kesintisi yapmakla tehdit etti. Öğretmenlerin, birlik içinde ve kararlı bir şekilde salgın tedbirleri kapsamında okula çağrılmalarının hukuksuz olduğunu belirtmeleri ve buna itiraz etmeleri üzerine okul yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı. Okula gelmeden evden ders yapılması ve uzaktan eğitimin maaş kesintisi yaratmayacağına dair öğretmenlere güvence verilmesi üzerine, online dersler başladı.

Şubat ayının yarısı ve Mart ayı maaşları ödenmemesine rağmen, kesintisiz bir şekilde derslere devam eden öğretmenler Cuma günü ders bitiminde kötü bir sürprizle karşılaştılar. Okul kurucusu, öğretmenleri tek tek arayıp uzaktan eğitimin okulda kurulan sistemden değil EBA üzerinden devam etme kararı aldığını duyurdu. Öğretmenlerden istifa etmelerini istedi.

Patronların Ensesindeyiz Öğretmen Dayanışma Ağı’na ulaşan öğretmenler, bu durumun kabul edilemez olduğunu, kurulmuş olan sistemin hiçbir hazırlık yapılmadan yarıda kesilmesinin öğrencileri mağdur edeceğini belirttiler. Öğretmenler, okul patronunun ortada gerçek bir sebep olmaksızın mağdur rolü oynayarak yaşanan krizi kendisi açısından fırsata çevirmeye çalıştığının farkında olduklarını, ancak sözleşmeden doğan haklarının ve öğrencilerin eğitim hakkının patronun bir telefonuyla engellenemeyeceğini belirttiler. Okulların kapatılmasıyla birlikte yaşanan tüm baskılara birlik içinde karşı durduklarını, bu süreçte de örgütlü hareket etme kararlılığı vurgulayan öğretmenler, yaptıkları toplantı sonucunda komiteleşme kararı aldılar.

Şile Orman Okulları Öğretmen Komitesi patronun dayatmalarına rağmen istifa etmeyeceklerini ve haklarını savunmak için mücadelede kararlı olduklarını duyurdular.