Sigortasız çalıştırılan, ehliyeti olmayan moto kurye yaşamını yitirdi

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde Bade Tekel bayiinde part time olarak çalışan ve üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Mert Can Baran, motosiklet ile sipariş götürürken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Sigortasız çalıştırılan Mert'in ehliyeti ve kaskının olmadığı öğrenildi.

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde Bade Tekel bayiinde part time olarak çalışan 19 yaşındaki Mert Can Baran motosiklet ile sipariş götürürken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre 18 Şubat akşam saatlerinde gerçekleşen kaza, yayaya çarpmamak için yönünü değiştirmeye çalışan motosiklet sürücüsü ışıklarda duran bir araca arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Olay anında kasksız olan Mert’in ayrıca ehliyetinin olmadığı ve sigortasız bir şekilde çalıştırıldığı öğrenildi. Bade Tekel'in olaydan sonra iş yerini kapattığı ve sonrasında açmadığı öğrenildi. Ailesinin ve kendi harçlığını kazanmak için çalışmak zorunda kalan Mert, üniversite sınavına hazırlanıyordu.