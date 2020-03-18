Sendikalaşan Kartek işçileri işten çıkarıldı

İstanbul'da DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye olan dört Kartek işçisi işten çıkarıldı. Sendika tarafından yapılan açıklamada 'Ülkemizde sendikalaşmak patronlar için ölümcül virüslerden daha tehlikeli görülmektedir' denildi.

İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren Kartek Metalurji'de DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye olan 4 işçi işten çıkarıldı.

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Birleşik Metal-İş Sendikası, "Ülkemizde sendikalaşmak patronlar için ölümcül virüslerden daha tehlikeli görülmektedir" diyerek, yapılan hukuksuzluğu, işçilere yönelik baskıyı durdurmak için ilgilileri duyarlı olmaya çağırdı.

Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan açıklama şöyle:

SENDİKALAŞMAK PATRONLAR İÇİN VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ

KARTEK’TE SENDİKA DÜŞMANLIĞINA SON VERİLMELİ

İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren Kartek Metalurji Talaşlı Ve Tal.İm.San.Ve Tic.Ltd.Şti işçileri sendikamızda örgütlendiler. Sendikamız işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladı ve bu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yetki tespitiyle belgelendi.

İşyerinde kölelik koşullarında işçi çalıştırmaya alışan ve sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren 18 Mart 2020 tarihinde 4 işçiyi işten çıkardı. Sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen Kartek patronları üyelerimiz üzerinde baskı uygulamaya devam ediyor.

Dünyada salgın halinde hızla yayılan ve ülkemizde de tespit edilen COVID-19 virüsüne karşı vakaların arttığı böylesi bir dönemde, anayasal haklarını kullanarak sendikalaşan işçiler açlığa terk edilmiştir. Ülkemizde sendikalaşmak patronların için ölümcül virüslerden daha tehlikeli görülmektedir.

İşçilerin sendikaya üye olma hakkı, sadece Anayasamız’da değil, ülkemizin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız tarafından da güvence altına alınmıştır. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış ve cezai yaptırıma bağlanmıştır.

İşyerinde çalışma barışı isteniyorsa; işçilerin sendikalaşma hakkına saygı duyulmalı ve atılan işçiler geri alınmalıdır.

Yapılan hukuksuzluğu, işçilere yönelik baskıyı durdurmak için ilgilileri duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Kartek işçileri anayasal haklarını kullanmışlar ve sendikamıza üye olmuşlardır. Tek “suçları” ekmekleri ve gelecekleri için sendikalı olma haklarını kullanmalarıdır.

İşten atılan üyelerimiz fabrika önünde “İşlerine, Ekmeklerine ve Anayasal Haklarına” sahip çıkmak için nöbetteler…

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak her zaman olduğu gibi yasalar çerçevesinde işçilerin haklarını alması için tüm gücümüzle mücadelemizi artırarak sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Kartek işçileri birlik oldular. Anayasal hakları, işleri ve gelecekleri için mücadele ediyor.

Ve KAZANACAKLAR!