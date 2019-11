Sendika üyesi oldukları için işten çıkarılan Koton işçileri eylem yaptı

Sendika üyesi oldukları için işten çıkarılan Koton işçileri bugün Bakırköy'de basın açıklamasında buluştu.

Geçtiğimiz günlerde çok sayıda Koton işçisi sendikalı olmaları ve sosyal medya beğenileri gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıştı. İşçiler bugün Koop-iş sendikasının çağrısı ile Bakırköy mağazası önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul, Tekirdağ ve Bursa’dan gelen işçiler, sendika şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri ile yapmış oldukları basın açıklamasında Koton’da sendikal örgütlenmenin önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini açıkladılar.

Koton Marmara Bölge Müdürlüğü aracılığıyla ise bugün işe gitmeyen işçilerin tespit edildiği öğrenildi.

Koton daha önce de yüksek bütçeli reklamlar çektiği sırada işçilerin yol parasını kesmesiyle gündem olmuştu.

Basın açıklamasına katılan Koton çalışanı Patronların Ensesindeyiz Ağı'na mücadelelerini anlattı:

H&M mağazalarından sonra Koton mağazalarında da sendikal örgütlenme süreci başladı. Sendikal örgütlenme süreciniz nasıl başladı biraz bahsedebilir misin?

Sizin de söylediğiniz gibi H&M’de başlayan sendikal örgütlenme AVM’lerdeki diğer mağaza işçilerine umut oldu. Bizler de Koton işçileri olarak iş yerimizde sendikayı örgütlemeye başladık, duyduğumuza göre DeFacto’da da sendikal örgütlenme başlamış. Aslında bizim sendikaya girişimiz bir arkadaşımızın sosyal medya hesabı açması ve işyerinde yaşadığımız sorunları buradan yazması ile başladı. Ardından tekil tekil sendika üyeliği ve sendikanın da devreye girmesi ile süreç hızlıca bir sendika örgütlenmesine evrildi. 1400 kişi sendika üyesi olduktan sonra Koton patronu sizin de bildiğiniz üzere saçma bir gerekçe ile sosyal medyada yapılan beğeni’yi gerekçe göstererek 300 arkadaşımızı işten attı.

Sosyal medyadaki ‘beğeni’ üzerinden işten atılma olduğunu ifade ettin. Sosyal medya hesapları üzerinden tek tek tespit mi yapıldı?

Zaten son bir haftadır hem genel merkez yöneticileri hem de mağaza müdürleri her fırsatta peşimize düşmüşlerdi, her an işten atılma korkusu ile telefonlarımıza gizliden gizliye bakarak yakalanmamaya çalışıyorduk. Sabah mesaiye başlamadan önce tüm mağazalarda toplantılar, molalarda insan kaynakları ziyareti, sayfayı kimsenin takip etmemesi gerektiği üzerine sürekli uyarılar. Yani sadece bir ‘beğeni’ meselesi üzerinden değil bu yapılan ziyaret ve toplantılarda da insanları tespit ettiler. Arkadaşlarımızı işten atarak geride kalan çalışanları korkutmaya çalıştılar. Koton patronun iki gün önce atmış olduğu mailde %25 yemek zammı, sayım eksiklerinin primlerden kesilmesinin kaldırılması gibi adımlar işçileri düşündüğü için değil sendikayı Koton’a sokmamak içindir.

'KOTON ÇALIŞANLARI'NI TAKİP ETTİĞİMİZ İÇİN İŞTEN ÇIKARILDIK'

İşten atılmalar sonrası hukuki süreç ve mücadele nasıl ilerleyecek?

Şu an sendikaya yetki vermeye devam ediyoruz. İşe iade, sendikal tazminat, ihbar ve kıdem tazminatları için dava açacağız. Bizleri, “Koton Çalışanları” hesabını takip ettiğimiz ve hesaptan paylaşılan gönderileri beğendiğimiz için Noter aracılığıyla 25/2 hükümleri uyarınca, yani ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeksizin işten çıkardılar. İşsizlik maaşı alamıyoruz, iş ilanlarına başvurduğumuzda bu madde karşımıza çıkıyor.

'HERKES SENDİKALI OLMALI VE MAĞAZADA YAŞANAN SORUNLAR P.E. AĞINA İHBAR EDİLMELİ'

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ve Mücadele Ağı ile nasıl tanıştınız?

Sosyal medyada çok sayıda iletişim gruplarımız var, buradan sürekli paylaşımlar yapıyoruz. Sabah işten çıkarmalar oldu ve öğlene doğru bunu ilk haber yapan PE ve soL Haber Portalı oldu, bu haberler Whatsapp gruplarında hızlıca paylaşıldı. Ertesi gün tüm İstanbuldaki mağazalarda PE bildileri gördük. Bizlerin örgütlenmesini destekleyen, patronun yapmış olduğu yanlıştan dönmesi gerektiğini ifade eden bir bildiri idi. Açıkçası bu hıza şaşırmıştık, yaşanan süreci bu kadar detaylı anlatmaları ve tüm mağazalarda işçilere ulaşmaya çalışmaları hoşumuza gitmişti. Daha sonra PE’den arkadaşlarla buluştuk, sohbet ettik. Gelinen noktada neler yapabileceğimizi konuştuk.

Son olarak eklemek istediklerin…

Bizler bugüne kadar sendika, hak, emek denilen şeylerin ne olduğunu bilmezdik ama artık biz de bilinçlendik. Mağazada çalışan ve hala sendikalı olmayan arkadaşlarımın bir an önce sendikalı olmalarını ve bulundukları mağazada yaşadıkları sorunları Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden ihbar etmelerini istiyorum.