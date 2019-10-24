Sendika üyesi olan Koton işçileri, işten çıkarılıyor

Sendika üyesi olan Koton çalışanları işten çıkarıldı.

Koton’da bugün çok sayıda işçinin işine son verildi. Telefonla aranan işçilere işten çıkarılmalarının gerekçesi olarak sunulan ise ne ekonomik kriz ne de küçülme oldu.

Koton çalışanları sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldı.

Koop-İş Sendikası’nın son bir ayda en az 1200 Koton işçisini örgütlemiş olduğu belirtiliyor.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na ulaşan işçilerin aktardığına göre; kasada işlem yaparken yönetici tarafından telefonla aranarak tazminatsız şekilde iş akdinin feshedildiği söylenen kasiyerler bulunuyor.