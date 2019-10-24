Sendika üyesi olan Koton işçileri, işten çıkarılıyor

Koton’da bugün çok sayıda işçinin işine son verildi. Telefonla aranan işçilere işten çıkarılmalarının gerekçesi olarak sunulan ise ne ekonomik kriz ne de küçülme oldu.
Koton çalışanları sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldı.
Koop-İş Sendikası’nın son bir ayda en az 1200 Koton işçisini örgütlemiş olduğu belirtiliyor.
Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na ulaşan işçilerin aktardığına göre; kasada işlem yaparken yönetici tarafından telefonla aranarak tazminatsız şekilde iş akdinin feshedildiği söylenen kasiyerler bulunuyor.
Koop-İş Sendikası bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı:
“Değerli Koton çalışanları ve üyelerimiz,
Bugün işveren tarafından hukuksuz bir şekilde sosyal medya gerekçe gösterilerek bildirimsiz ve savunma alınmadan çalışanların sözlü olarak iş akitlerinin fesih edildiği bilgisi tarafımıza ulaşmış olup işverenin bu kanunsuz uygulaması karşısında sendikamız yasaların verdiği yetkileri sonuna kadar kullanarak çok sert bir şekilde cevap verecektir.
Koop-İş sendikası yapacağı basın açıklaması ve kamuoyu bilgilendirmesi ve eylemler ile hukuki anlamda her platformda Koton çalışanlarının yanında olacaktır. İşverenin kanun yasa dinlemeden yaptığı bu uygulamayı en sert şekilde kınıyoruz. Üyelerimizin ve çalışanlarımızın yazılı bildirim almadan işyerlerini terk etmemelerini ve ilgili şube başkanlarımız ile irtibata geçmelerini önemle duyuruyoruz.”