Şekerciler Market işçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı'yla bir araya geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde 12 şubesiyle ve 150'ye yakın çalışanıyla ilçenin en büyük market zinciri olan Şekerciler Market'inde şu an ve geçmişte çalışan işçileri Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'yla bir araya geldiler.

Adana'nın Kozan ilçesinde 12 şubesiyle ilçenin en büyük market zinciri olan Şekerciler Market çalışanları Patronların Ensesindeyiz (PE) Dayanışma Ağı'yla bir araya geldiler.

Dayanışma Ağı'na ulaşan işçiler yaşadıkları sorunları paylaştılar ve neler yapabileceklerini konuştular.

14 SAATE VARAN MESAİLER

Yapılan görüşmede konuşan ve marketin eski çalışanı olan bir işçi şunları söyledi: ‘Ben yıllarca Şekerciler'de çalıştım. Günde 12-14 arasında saatlerde çalışıyordum. Ek mesai, tatil günlerinde fazla ücret vs. hiçbir şey almıyordum. Çalışma koşullarının ağırlığına daha fazla dayanamadığım için işten ayrılmak zorunda kaldım. İşten kendim ayrıldığım için hiçbir hakkımı alamadım’

SÜT İZNİMDE İŞTEN ÇIKARILDIM

Süt iznindeyken işten çıkarılan bir kadın işçi ise şunları söyledi: ‘Ben doğum yaptıktan sonra izne ayrıldım. Süt iznindeyken beni part-time çalışmaya zorladılar. Bunu kabul etmeyince çıkışımı verdiler. Ben işten çıkarıldıktan sonra haklarımı aldım; ama hamileyken, doğum iznindeyken işten çıkarılıp tazminatları ödenmeyen arkadaşlarımız oldu’

'TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ BİZE SATTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Halen markette çalışan bir işçi ise çalışma koşullarını ve yaşadıkları baskıyı şöyle anlattı: ‘PE'de çıkan haber sonrasında mesailerimizde kısmi düzelmeler oldu. Örneğin her yıl başından farklı olarak bu sene ek mesai yapmadık. Ancak yaşadığımız hak gaspları devam ediyor. Örneğin, bir arkadaşımız izne çıktığı zaman biz 7.30-21.30 saatleri arasında çalıştırılıyoruz, ancak ek mesai ücreti alamıyoruz. Hastalandığımızda, zorunlu izne ayrılmak durumunda kaldığımızda fazladan çalıştırılıyoruz.

Çeşitli firmaların ürünlerini satmak karşılığında firmadan almamız gereken primlere patron el koyuyor.

Yemeklerimiz çok kötü, sigara içilmesi yasak yerlerde sigara içiliyor. Yangın merdiveni var, ancak merdivene çıkan bir kapı yok. Yasal olmadığı halde yemekhanede bulunan kameralarda ses kayıt özelliği var ve yapılan ses kaydı üzerinden bize çeşitli baskılar yapılıyor.

Tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerini değiştirerek bunları satmamız isteniyor. Tarihi geçmiş, küflenmiş etleri sucuk yapıp piyasaya sürüyorlar.

Tüm bu kötü koşulları dile getirdiğimizde halimize şükretmemizi söyleyip bizi işten çıkarmakla tehdit ediyorlar. Kararlı durduğumuzda uzak bir şubeye sürgün ediliyoruz. Bu şekilde istifaya zorlanıyoruz.’

Patronların Ensesindeyiz avukatının da bulunduğu görüşmede işçilere hukuksal hakları hakkında bilgi verildi. Görüşme sonunda işçiler haklarına sahip çıkma konusunda kararlı olduklarını ve bir sonrakine daha kalabalık olacaklarını söylediler.



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